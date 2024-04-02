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Сегодня, 15:23

Иранец Табатабаи считает, что в России очень высокий уровень развития шахмат

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Амин Табатабаи оценил уровень развития шахмат в России.

«Что касается шахмат, то они в России развиты на очень высоком уровне, здесь родилось много чемпионов мира, и сейчас есть большое количество игроков высокого класса», — приводит слова Табатабаи ТАСС.

С 3 по 23 апреля в Торонто (Канада) пройдет Турнир претендентов-2024. Из россиян на соревнования поедут Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Источник: ТАСС
Шахматы
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