Иранец Табатабаи считает, что в России очень высокий уровень развития шахмат

Амин Табатабаи оценил уровень развития шахмат в России.

«Что касается шахмат, то они в России развиты на очень высоком уровне, здесь родилось много чемпионов мира, и сейчас есть большое количество игроков высокого класса», — приводит слова Табатабаи ТАСС.

С 3 по 23 апреля в Торонто (Канада) пройдет Турнир претендентов-2024. Из россиян на соревнования поедут Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.