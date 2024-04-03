Менеджер Непомнящего о поражении Яна от Дин Лижэня: «Несколько месяцев я находилась в шоковом состоянии»

Менеджер сильнейшего российского гроссмейстера Яна Непомнящего Зоя Арнацкая в интервью «СЭ» рассказала о матче за шахматную корону в Астане, который закончился победой Дин Лижэня. Китайский гроссмейстер победил на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира.

— Как тяжело вы лично переживали поражение Яна в Астане?

— Если честно, то несколько месяцев я находилась в шоковом состоянии. Но летом 2023-го начались наши поездки по России, развитие myChess, которое показало, что в нас верят много неравнодушных людей. Поэтому мы не можем опустить руки.

— Слышали мнение, что Яну в матче с Дином могло помешать большое количество родственников...

— Слышала, но не думаю, что это ключевой момент. Хотя, возможно, это один из факторов. Чем меньше людей рядом, тем лучше. Не стоит распыляться в столь ответственный момент. Но у Яна большой опыт, когда он четко понимает, кто нужен рядом и зачем. Мы этот опыт учли.