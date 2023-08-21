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Сегодня, 16:44

Россиянка Горячкина стала победительницей Кубка мира по шахматам

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Александра Горячкина.
Фото FIDE

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.

Две партии с классическим контролем времени завершились вничью.

В 2021 году на первом Кубке мира Горячкина в финале уступила Александре Костенюк.

24-летняя россиянка занимает третье место в рейтинге ФИДЕ, она уже гарантировала себе участие в турнире претенденток 2024 года, как и Салимова.

Бронзу турнира в Баку взяла украинка Анна Музычук, которая победила китаянку Тань Чжунъи.

Александра Горячкина
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