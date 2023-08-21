Поткин заявил, что Горячкина на классе победила в Кубке мира по шахматам

Тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин отреагировал на победу россиянки Александры Горячкиной в Кубке мира-2023.

«Александр провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой — талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир. Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе», — приводит ТАСС слова Поткина.

В финале турнира Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05. Две партии с классическим контролем времени завершились вничью.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходил в Баку.