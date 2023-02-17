Шахматист Непомнящий занимает шестое место после второго дня турнира в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает шестое место на шахматном турнире в немецком Дюссельдорфе WR Chess Masters после второго соревновательного дня.

Во втором раунде россиянин сыграл вничью черными фигурами с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой. Второй россиянин Андрей Есипенко также черными завершил вничью партию с гроссмейстером из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.

Российские шахматисты набрали по одному очку. На первом месте — американец Уэсли Со, у него 1,5 очка.

В следующем раунде Непомнящий встретится с нидерландцем Анишем Гири, а Есипенко проведет партию против поляка Дуды.