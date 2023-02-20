Российская шахматистка Горячкина поделилась мыслями о смене спортивного гражданства

Российская шахматистка Александра Горячкина ответила на вопрос, есть ли у нее мысли о смене спортивного гражданства.

«Знаете, в последние полгода Российская федерация шахмат меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной «сборницей» без финансирования... Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром — и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла», — приводит «Чемпионат» слова шахматистки.

Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России и трехкратной чемпионкой страны (2015, 2017, 2020).