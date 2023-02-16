Дубов сыграл с маленькими пациентами Онкоцентра на Каширке

В Международный день борьбы с детским раком, 15 февраля, маленькие пациенты НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина (Онкоцентр на Каширке) сыграли в сеансе одновременной игры с известным гроссмейстером Даниилом Дубовым — действующим чемпионом России, чемпионом мира по быстрым шахматам (2018), победителем онлайн-олимпиад ФИДЕ (2020, 2021) и командного чемпионата Европы (2019) в составе сборной России.

В сеансе сыграли 11 ребят вместе с врачами — участниками шахматного «Клуба четырех коней», работающего в Онкоцентре. Перед началом сеанса гроссмейстер разрешил детям начать белыми фигурами, и некоторые согласились. В большинстве встреч победила дружба. Дубов особо отметил Дмитрия Козлова, который оказал самое упорное сопротивление. После партии чемпион России предложил Диме решить шахматную задачу. Дети и сопровождающие остались в восторге от встречи с именитым спортсменом, все желающие получили автографы и фотографии на память.

«ФШР довольно часто приглашает сильных гроссмейстеров принять участие в таких мероприятиях, прийти к детям, сыграть с ними, и мы этому только рады. Это очень здорово, и мы практически никогда не отказываемся. Могу только пожелать организациям и фондам быть еще «наглее» и звать нас чаще. И, конечно, желаю здоровья всем детям», — отметил Дубов.

Все участники сеанса получили подарки от организаторов. Федерация шахмат России передала в «Клуб четырех коней» НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина шахматный инвентарь. Сеанс проходил в рамках старта третьего благотворительного корпоративного чемпионата по шахматам «Я борюсь до конца!». Гроссмейстера для мероприятия пригласил парт-нер благотворительного чемпионата — Федерация шахмат России.

Этери Кублашвили