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Шахматист Грищук рассказал о подготовке к возобновлению турнира претендентов

15:06
Александр Грищук. Фото Этери Кублашвили.
Александр Грищук. Фото Этери Кублашвили.
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Российский шахматист Александр Грищук рассказал, как готовится к турниру претендентов, который начнется 19 апреля в Екатеринбурге.

Напомним, турнир был приостановлен весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Больше года не играл в живые шахматы, и радует, что сейчас большие шансы, что турнир все же возобновится. Вопросы о том, как я готовился, ставят меня немного в тупик. Готовился, изучал дебюты... Если кто-то думает, что я на Эверест восходил с целью лучше подготовиться, то нет», — цитирует Грищука ТАСС.

Участники успели провести все партии первого круга.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11123215

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