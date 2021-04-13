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Грищук рассказал, что на турнире претендентов не будет «пузыря»

18:11
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Участник турнира претендентов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал «СЭ», что отказался бы от участия в турнире претендентов, если бы в Екатеринбурге был бы организован «пузырь».

Шахматный турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге.

— Уже есть понимание, как будет проходить второй круг турнира претендентов, игрокам можно будет покидать гостиницу?

— «Пузыря» не будет. Можно будет покидать гостиницу, как и в прошлый раз. Так что условия нормальные. Иначе, я бы не играл.

— Все ли игроки подтвердили свое участие?

— На данный момент, да. Оцениваю в 99%, что все произойдет.

— Надо ли будет сдать тест на COVID-19 перед турниром?

— Да, ПЦР за три дня до первой партии.

— Теймур Раджабов изначально отказался приезжать в Екатеринбург и его заменил Максим Вашье-Лаграв. ФИДЕ пообещала азербайджанскому гроссмейстеру место в следующем турнире претендентов. На ваш взгляд, это мудрый ход?

— Не хотел бы это обсуждать, все-таки не я принимаю такие решения. Но это изначально идиотская история.

(Тимур Ганеев)

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