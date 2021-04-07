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Глава Федерации шахмат России Филатов награжден орденом Почета

20:40
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета за успешное выступление сборной России на 1-й Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде главу Федерации шахмат России Андрея Филатова. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.

Шахматисты Александр Грищук, Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Даниил Дубов, Ян Непомнящий, Евгений Наер, Владимир Поткин и Александр Рязанцев, также тренеры Александр Мотылев, Сергей Рублевский и Сергей Яновский были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II.

Шахматисты Валентина Гунина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно получили ордена Дружбы.

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