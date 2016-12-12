12:29 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Победа российских школьников говорит о популярности шахмат в России"

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Шахматисты из России победили в общем зачете школьного первенства мира, сообщает Российская шахматная федерация.

В рамках соревнований прошли отдельные турниры среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в шести возрастных категориях: до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Победителями стали четверо россиян: Леонид Лысцов (до девяти лет), Илья Маковеев (до 11), Олег Быков (до 15) и Александра Димитрова (до 17). Кроме того, на счету представителей России шесть серебряных и три бронзовые медали.

Всего в соревнованиях, которые состояли из девяти раундов, приняли участие 500 человек. Турнир проходил с 3 по 11 декабря в Сочи.

– Без детского спорта невозможны победы высших достижений, – сказал претендент на корону Сергей Карякин. – Очень важно, что в России уделяют так много внимания детским шахматам. "Бела ладья" – важнейший этап для развития юных шахматистов. То, что первенство мира среди школьников проходит в нашей стране и россияне побеждают в общем зачете – говорит о том, что шахматы переживают пик популярности. Мне очень приятно, что мой матч на первенство планеты с Магнусом Карлсеном привел в секции тысячи мальчишек и девчонок.

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Материалы REN-TV

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