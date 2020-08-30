Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду ФИДЕ.

В воскресенье, 30 августа, на онлайн-олимпиаде ФИДЕ прошел финал между командами России и Индии.

В первом мини-матче командам не удалось выявить сильнейшую. Вничью закончились партии Видит — Непомнящий, Артемьев — Харикришна, Конеру — Лагно, Костенюк — Харика, Праггнанандха — Сарана и Шувалова — Дивья.

В ответной встрече команда России выиграла со счетом 4,5:1,5 и зафиксировала победу в финальном матче. Победы одержали Александра Горячкина, Андрей Есипенко и Полина Шувалова (по причине разрыва связи), вничью сыграли Непомнящий — Ананд, Видит — Дубов, Харика — Костенюк.

Выиграв матч с общим счетом 1,5:0,5, команда России стала победительницей первой в истории шахматной онлайн-олимпиады.

«Поздравляю наших шахматистов и всех российских болельщиков с яркой и волевой победой в этом сложнейшем соревновании, — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Александра Горячкина — большая молодец, она выиграла решающую партию в финальном матче. Хотел бы отметить уверенную игру наших юниоров — выпускников «Сириуса» и поблагодарить наших тренеров».

Команда Индии подала апелляцию по итогам второго матча. После ее рассмотрения президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение компенсационно наградить индийскую команду золотыми медалями.