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Сегодня, 11:30

Самарканд примет чемпионаты мира рапиду и блицу

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Чемпионаты мира по рапиду и блицу в этом году пройдут в Самарканде, Узбекистан, с 26 по 30 декабря, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Традиционно соревнование соберет сильнейших шахматистов планеты. Более подробная информация станет известна не позднее 15 ноября.

Призовой фонд открытого чемпионата по быстрым шахматам составляет 350 тысяч долларов, по блицу — 350 тысяч долларов, женского чемпионата по рапиду — 150 тысяч долларов, по блицу — 150 тысяч долларов.

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