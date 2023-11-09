Самарканд примет чемпионаты мира рапиду и блицу

Чемпионаты мира по рапиду и блицу в этом году пройдут в Самарканде, Узбекистан, с 26 по 30 декабря, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Традиционно соревнование соберет сильнейших шахматистов планеты. Более подробная информация станет известна не позднее 15 ноября.

Призовой фонд открытого чемпионата по быстрым шахматам составляет 350 тысяч долларов, по блицу — 350 тысяч долларов, женского чемпионата по рапиду — 150 тысяч долларов, по блицу — 150 тысяч долларов.