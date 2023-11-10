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Сегодня, 07:00

Россияне вступают в борьбу за медали на юношеском первенстве мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет пройдет в итальянском городе Монтесильвано с 12 по 25 ноября. Соревнования соберут около 800 юных спортсменов.

Ожидается, что Россию представят 17 участников, включая таких сильных шахматистов, как Савва Ветохин, Артем Усков, Анна Шухман, Ирен Люцингер, Оксана Горячкина, Александра Шведова, Володар Мурзин, Алексей Гребнев, Анна Журова и других.

Всего будет сыграно 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 13-18 и 20-24 ноября.

Отметим, что в этом году юные российские спортсмены уже показали ряд успешных результатов. Они победили в медальном зачете на детском первенстве мире в Египте, взяв четыре награды; Алексей Гребнев первенствовал на чемпионате Азии среди юниоров; Арсений Нестеров выиграл два «серебра» на чемпионатах мира среди юниоров в «классике» и рапиде; также россияне завоевали несколько медалей на первенстве Азии среди школьников и на детско-юношеском первенстве Западной Азии.

Шахматы
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