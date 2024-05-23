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23 мая, 23:25

Руководство Федерации шахмат России отметило успехи в Шардже

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Иван Землянский.
Фото Владимир Барский

В Шардже (ОАЭ) завершился традиционный международный шахматный фестиваль. Главный турнир «Мастерс» собрал около 90 сильных спортсменов из 32 стран, включая многих известных шахматистов. Одной из главных сенсаций стало выступление 13-летнего россиянина Ивана Землянского. За тур до финиша он выполнил заключительную норму гроссмейстера и на ближайшем Конгрессе ФИДЕ станет обладателем высшего шахматного звания. Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории страны; его результат входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов.

«Поздравляю Ивана Землянского с выполнением заключительной гросс­мейстерской нормы, после чего он стал самым молодым носителем высшего шахматного звания в России, — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Его успех по праву разделяют его родители, тренеры и наставники, которые на протяжении многих лет вели нашего спортсмена к успеху. На сильном опен-турнире в Шардже Иван показал очень зрелую игру, одержав несколько побед над сильными гроссмейстерами. Желаю нашему шахматисту новых успехов и достижений!»

Победу в «Мастерсе» одержал иранский гроссмейстер Бардия Данешвар, который набрал 6,5 очка из 9 и по дополнительным показателям обогнал россиянина Володара Мурзина, американца Сэма Шенкленда и Шамсиддина Вохидова из Узбекистана. По коэффициенту Мурзин стал вторым, а Шенкленд — третьим.

Триумфом представительниц прекрасного пола завершился турнир Challengers. По 7 очков из 9 набрали Дивья Дешмух (Индия), Лея Гарифуллина (Россия) и иранец Сина Мовахед. По дополнительным показателям первой стала индийская шахматистка, а второй — россиянка.

«Поздравляю с успешным выступлением 17-летнего Володара Мурзина и 19-летнюю Лею Гарифуллину: помимо серебряных медалей, они заработали и весомую прибавку в рейтинге, — отметил исполнительный директор федерации Александр Ткачев. — Володару, Лее и, конечно же, главной сенсации турнира Ивану Землянскому еще нет 20 лет, но своей игрой и результатами они дают аргументированный ответ всем скептикам и доказывают, что в России есть молодое и талантливое поколение. Это мы можем наблюдать на многих турнирах, включая недавний «Аэрофлот-опен», где наши талантливые ребята также громко заявили о себе. Мы уверены в наших молодых спортсменах и всячески их поддерживаем».

Андрей Филатов
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