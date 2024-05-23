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Гроссмейстер Шипов считает сильным состав сборной России на Играх БРИКС

Руслан Минаев
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о составе сборной России на Играх БРИКС.

«Конечно, мы собрали сильную команду, — цитирует Шипова ТАСС. — У Артемьева сейчас есть определенные недостатки в классических шахматах, но в быстром контроле они незаметны, там он необычайно стабилен и изобретателен. Что касается Есипенко, то, надеюсь, он придет в себя и сыграет значительно лучше, чем на турнире в ОАЭ, где играл совершенно не блестяще.

У женщин сыграет Екатерина Лагно, она недавно играла в турнире претенденток, выигрывала чемпионаты мира по рапиду и блицу, так что это игрок высочайшего класса. Валентина Гунина в прошлом году стала чемпионкой мира по блицу, это тоже очень высококлассная шахматистка».

За российскую команду сыграют действующий чемпион страны Владислав Артемьев, двукратный победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира Екатерина Лагно и пятикратная чемпионка России Валентина Гунина.

Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей. Участники будут соревноваться в быстрые шахматы и блиц в личном и командном зачетах.

Источник: ТАСС
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