Российский шахматист Непомнящий сравнил себя с Хатико

Россиянин Ян Непомнящий заявил, что как Хатико ожидал возобновления турнира претендентов.

В понедельник, 19 апреля, в Екатеринбурге возобновился приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса турнир претендентов.

В 8-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири.

«Я как Хатико весь 2020 год ждал начала турнира претендентов, — цитирует ТАСС Непомнящего. — Когда часто ездишь по турнирам, самое счастливое время — между турнирами, обычно это всего неделя. Когда случилась пандемия, я понял, что ничего плохого нет в том, чтобы отдохнуть и никуда не ездить».