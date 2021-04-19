Российский шахматист Непомнящий сравнил себя с Хатико
18:34
Россиянин Ян Непомнящий заявил, что как Хатико ожидал возобновления турнира претендентов.
В понедельник, 19 апреля, в Екатеринбурге возобновился приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса турнир претендентов.
В 8-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири.
«Я как Хатико весь 2020 год ждал начала турнира претендентов, — цитирует ТАСС Непомнящего. — Когда часто ездишь по турнирам, самое счастливое время — между турнирами, обычно это всего неделя. Когда случилась пандемия, я понял, что ничего плохого нет в том, чтобы отдохнуть и никуда не ездить».
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