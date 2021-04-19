Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов

В Екатеринбурге возобновился турнир претендентом, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.

В 8-м туре россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири. Также вничью сыграли китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.

Непомнящий с 5 очками после восьми партий вышел на первое место — он на полбалла опережает француза Максима Вашье-Лаграва (4,5 очка — 7 партий). У Гири и Ван Хао по 4 очка, далее идут американец Фабиано Каруана (3,5 — 7 партий), россиянин Александр Грищук (3,5 — 7 партий), Дин Лижэнь (3) и россиянин Кирилл Алексеенко (2,5 — 7 партий).