Каруана победил Вашье-Лаграва, Грищук проиграл Алексеенко на турнире претендентов

В Екатеринбурге состоялись партии 8-го тура турнира претендентов.

Американец Фабиано Каруана победил Максима Вашье-Лаграва и догнал француза по очкам, а в партии двух россиян Александр Грищук уступил Кириллу Алексеенко.

Ранее вничью сыграли россиянин Ян Непомнящий и голландец Аниш Гири, а также китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.

Положение после 8 партий: Непомнящий — 5 очков; Вашье-Лаграв, Каруана — по 4,5; Ван Хао, Гири — по 4; Грищук, Алексеенко — по 3,5; Дин Лижэнь — 3.