Каруана победил Вашье-Лаграва, Грищук проиграл Алексеенко на турнире претендентов
20:59
В Екатеринбурге состоялись партии 8-го тура турнира претендентов.
Американец Фабиано Каруана победил Максима Вашье-Лаграва и догнал француза по очкам, а в партии двух россиян Александр Грищук уступил Кириллу Алексеенко.
Ранее вничью сыграли россиянин Ян Непомнящий и голландец Аниш Гири, а также китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.
Положение после 8 партий: Непомнящий — 5 очков; Вашье-Лаграв, Каруана — по 4,5; Ван Хао, Гири — по 4; Грищук, Алексеенко — по 3,5; Дин Лижэнь — 3.
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