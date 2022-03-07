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Сегодня, 22:49

Российский шахматист Андрейкин вышел в полуфинал этапа серии «Гран-при» в Белграде

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Дмитрий Андрейкин вышел в полуфинал второго этапа серии «Гран-при» в Белграде.

В партии шестого тура групповой стадии турнира он белыми обыграл француза Этьена Бакро, партия завершилась после 41-го хода. Андрейкин набрал 4 очка и занял первое место в группе А.

Из других квартетов в полуфинал вышли нидерландец Аниш Гири, венгр Рихард Раппорт и француз Максим Вашье-Лаграв.

Россиянине Александр Грищук, Никита Витюгов, Владимир Федосеев и Александр Предке завершили выступление на турнире.

Александр Грищук
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