Российский шахматист Андрейкин вышел в полуфинал этапа серии «Гран-при» в Белграде

Россиянин Дмитрий Андрейкин вышел в полуфинал второго этапа серии «Гран-при» в Белграде.

В партии шестого тура групповой стадии турнира он белыми обыграл француза Этьена Бакро, партия завершилась после 41-го хода. Андрейкин набрал 4 очка и занял первое место в группе А.

Из других квартетов в полуфинал вышли нидерландец Аниш Гири, венгр Рихард Раппорт и француз Максим Вашье-Лаграв.

Россиянине Александр Грищук, Никита Витюгов, Владимир Федосеев и Александр Предке завершили выступление на турнире.