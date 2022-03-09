Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию

Российский гроссмейстер Евгений Романов рассказал, что теперь будет представлять Норвегию. Шахматист подчеркнул, что не хочет связывать свой переход с происходящим в мире и санкциями против России.

«Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры, переход станет шагом к продолжению карьеры, — приводит VG слова 33-летнего шахматиста. — У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами еще с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, для меня большая честь представлять эту страну».

Романов отметил, что сейчас он в первую очередь будет представлять шахматную ассоциацию Норвегии, а в будущем может подать заявление на получение двойного гражданства.