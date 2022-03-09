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Сегодня, 21:38

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию

Евгений Романов.
Фото vk.com

Российский гроссмейстер Евгений Романов рассказал, что теперь будет представлять Норвегию. Шахматист подчеркнул, что не хочет связывать свой переход с происходящим в мире и санкциями против России.

«Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры, переход станет шагом к продолжению карьеры, — приводит VG слова 33-летнего шахматиста. — У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами еще с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, для меня большая честь представлять эту страну».

Романов отметил, что сейчас он в первую очередь будет представлять шахматную ассоциацию Норвегии, а в будущем может подать заявление на получение двойного гражданства.

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