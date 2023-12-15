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Сегодня, 21:00

Российские шахматисты выступят на турнире стран ШОС с гимном и флагом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что российские шахматисты смогут представлять свою страну на турнире стран ШОС с национальными гимном и флагом.

«Сегодня наша команда — капитан Александр Рязанцев, а также Максим Маклаков, который заменил заболевшего Андрея Есипенко, Даниил Дубов и Анастасия Боднарук — улетела на чемпионат стран ШОС. Надеемся, что они будут завоевывать медали для нашей страны, которая будет представлена гимном и флагом», — приводит слова Филатова «Газеты.Ru».

Турнир стран ШОС пройдет в китайском Циндао 17-18 декабря. Кроме россиян и хозяев турнира, в соревнованиях примут участие сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Киргизии.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/15/21935257.shtml?updated
Шахматы
Андрей Филатов
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