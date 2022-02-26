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26 февраля, 23:55

Карлсен победил Непомнящего в финале шахматного турнира серии «Тур чемпионов»

Роман Шишов
Корреспондент

Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего со счетом 2,5:0,5 во втором матче финала шахматного онлайн-турнира серии «Тур чемпионов».

Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей турнир выиграл Карлсен.

Напомним, что в 2021 году Карлсен победил Непомнящего в матче за звание чемпиона мира со счетом 7,5:3,5.

«Тур чемпионов» состоит из девяти шахматных онлайн-турниров. Призовой фонд первого этапа серии составлял 150 тысяч долларов. Второй этап пройдет 19-26 марта.

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