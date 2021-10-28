Россияне выиграли Олимпиаду среди спортсменов с нарушением зрения

На греческом острове Родос завершилась 16-я Всемирная олимпиада IBCA по шахматам среди спортсменов с нарушением зрения. В соревновании участвовали 22 команды из разных стран мира. Выиграв все девять матчей, команда России стала триумфатором Олимпиады. Россияне набрали 18 матчевых очков, на пути к победе обыграв сборные Северной Македонии, Италии, Сербии, Польши, Украины, Индии, Швеции, Испании и Венгрии.

В составе сборной России выступали Руслан Драганов, Алексей Смирнов, Станислав Бабарыкин, Евгений Суслов, Максим Ермаков. Капитан — Дмитрий Андреев. Команду-победительницу поздравил президент ФШР Андрей Филатов.

— От всей души поздравляю наших спортсменов с этой уверенной победой на олимпиаде IBCA. Своим результатом вы продемонстрировали силу нашей шахматной школы, сплоченный дух и волевой характер. Поздравляю российских болельщиков с новым крупным успехом наших шахматистов, — отметил Филатов.

Второе-третье места поделили команды Польши и Сербии; лучшие дополнительные показатели вывели поляков на второе место.

(Этери Кублашвили)