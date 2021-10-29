Непомнящий считает, что в матче на первенство мира могло быть больше выходных

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал изменения формата матча на первенство мира.

Их поединок с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном в Дубае будет состоять из 14 партий, а не из 12, как это было в последние годы.

— В матче будет не 12 партий, как в последнее время, а 14. Это примерно одно и то же, — сказал «СЭ» Непомнящий — Это не безлимитный поединок до шести побед, и мы не перешли с 12 на 24 партии. По-прежнему это не супердлинная дистанция. Да, нам чуть урезали количество выходных дней: мы будем играть три дня подряд, а потом — выходной. В последнее время играли два дня, а затем был выходной, и это кажется логичнее, поскольку все мы любим отдохнуть. С другой стороны, мы находимся в равных условиях.