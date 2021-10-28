У Непомнящего появился генеральный партнер

В среду, 27 октября, в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника было подписано спонсорское соглашение между претендентом на звание чемпиона мира Яном Непомнящим и компанией «Норникель». В мероприятии приняли участие старший вице-президент компании Лариса Зелькова, гроссмейстер Ян Непомнящий и исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

— Мне очень приятно, что столь известная компания стала моим спонсором и оказала очень существенную помощь в подготовке к матчу за звание чемпиона мира, — отметил Ян Непомнящий. — Это важнейшее соревнование для любого спортсмена, и подготовка к нему требует много сил, времени и ресурсов. Большое спасибо за поддержку.

Президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал подписание: «Я очень рад, что такая крупная компания пришла в шахматы и помогает нашему выдающемуся спортсмену Яну Непомнящему в подготовке к матчу на первенство мира. Впереди у претендента решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надежного партнера».

Матч на первенство мира пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Выставочном центре Дубая. Матч состоит из 14 партий. Победителем станет тот, кто наберет 7,5 очка. В случае ничейного счета 15 декабря 2021-го будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составит два миллиона евро. Карлсен является обладателем титула чемпиона мира с 2013 года, когда он выиграл матч у индийца Вишванатана Ананда в Сочи. Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов в Екатеринбурге в 2020-2021 годах.

(Этери Кублашвили)