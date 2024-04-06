Результаты второго дня турнира претендентов-2024
В Торонто состоялся второй игровой день Турнира претендентов-2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Алиреза Фируджа из Франции. Теперь у него 1,5 балла.
У женщин россиянка Александра Горячкина обыграла украинку Анну Музычук, а Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии.
Турнир претендентов-2024
Фабиано Каруана (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1
Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 0:1
Турнир претенденток-2024
Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина) — 1:0
Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5
Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0
Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0,5:0,5
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.