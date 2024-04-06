Результаты второго дня турнира претендентов-2024

В Торонто состоялся второй игровой день Турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Алиреза Фируджа из Франции. Теперь у него 1,5 балла.

У женщин россиянка Александра Горячкина обыграла украинку Анну Музычук, а Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии.

Турнир претендентов-2024

Фабиано Каруана (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1

Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 0:1

Турнир претенденток-2024

Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина) — 1:0

Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0

Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0,5:0,5

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.