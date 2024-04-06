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Сегодня, 02:10

Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов-2024. На 45-м ходу он обыграл Алиреза Фируджа, представляющего Францию.

Россиянин играл белыми фигурами. Теперь у него 1,5 очка. Ян делит первое место в таблице с Фабиано Каруаной, Доммараджу Гукешем и Видитом Гуджрати.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Шахматы
Ян Непомнящий
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