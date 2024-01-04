Президент ФШР Филатов назвал верным стратегическим решением переход в Азиатскую федерацию

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал переход организации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

«Это было стратегическое решение наблюдательного совета ФШР, и время показало, что оно было верным. Я уже не раз говорил, что в 21 веке шахматный мир дрейфует в Азию, очень активно развиваются шахматы в Индии, Китае, Узбекистане, Казахстане и других странах», — цитирует Филатова ТАСС.

О переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию объявили в феврале прошлого года. Он состоялся 1 мая 2023 года. ФШР стала первой спортивной федерацией России, которая совершила переход из Европы в Азию