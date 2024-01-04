Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:21

Хисматуллин попросил не оскорблять польского шахматиста Дуду за отказ от рукопожатия с ним

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Российский шахматист Денис Хисматуллин выступил с обращением в связи со скандалом по итогам партии против поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

«Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом», — приводит слова Хисматуллина РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Сергея Карякина, который опубликовал заявление своего тренера.

Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Партия, проходившая 26 декабря, завершилась ничьей.

Ранее в пресс-службе ФИДЕ сообщили, что не будут наказывать польского шахматиста.

Источник: РИА «Новости»
Шахматы
1
Читайте также
Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ФШР Филатов назвал верным стратегическим решением переход в азиатскую федерацию

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости