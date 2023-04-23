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Сегодня, 11:47

Поткин объяснил, какой стратегии придерживается Лижэнь в матче с Непомнящим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, чем удивляет соперник его подопечного китаец Дин Лижэнь в матче за мировую шахматную корону.

«Надо сказать, что Дин Лижэнь применяет в матче очень интересную стратегию. Он старается переманить Яна на тот тип позиций, который ему более знаком, в которых он считается лучшим игроком в мире. Идет большая психологическая борьба, которая со стороны, может, и не видна. Например, вспомним оригинальную идею Рихарда Раппорта во второй партии, ход h3. Основной посыл в этом был не столько удивить, сколько перевести игру к тем позициям, которые он лучше знает. Тут это изолированная пешка. И Ян в тот момент здорово отреагировал и получил активную игру, более знакомую ему. То есть эта борьба концепций идет и во время подготовки, и за доской. Она отнимает очень много нервной энергии и сил, и отчасти поэтому мы видим такой разброс результатов», — приводит слова Поткина RT.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139687-potkin-strategiya-din
шахматы
Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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