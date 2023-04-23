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Сегодня, 11:39

Шипов считает, что Непомнящему будет непросто удержать преимущество в счете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер Яна Непомнящего Сергей Шипов заявил, что китаец Дин Лижэнь является опасным соперником при игре белыми фигурами, поэтому россиянину будет непросто удержать преимущество в счете в матче за мировую шахматную корону.

«Ход борьбы приятный, но жаль, что Ян не выиграл предыдущую партию. Впереди осталось пять партий, в которых Дин Лижэнь будет трижды играть белыми, и это очень большая дистанция. Китаец страшно опасен в игре белым цветом, Яну будет непросто удержаться. Сейчас видно, что оба небезупречны в защите, поэтому чья-то кровь обязательно еще прольется, главное, чтобы по итогам наш боец был впереди», — приводит слова Шипова ТАСС.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.

Источник: https://tass.ru/sport/17587171
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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