Шувалова — о расследовании Крамника о читерах: «Хорошо, что он привлек к этому внимание»

Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к онлайн-шахматам и расследовании 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

— Как относитесь к онлайн-шахматам?

— В последнее время я много играю онлайн. В основном на Chess.com, в том числе в призовых турнирах. Например, недавно выиграла турнир I'M Not A GM SCC 2023. Во-первых, это хороший заработок. Многие шахматисты на это живут. Во-вторых, хорошая тренировка. Можно сыграть много партий, наиграть какие-то дебюты, стратегические моменты. Так что отношение положительное.

— Нет ощущения «большого читерства»?

— Честно, до расследования Владимира Крамника я вообще об этом не думала. Сейчас начинаю анализировать ситуацию и понимаю, что, безусловно, читерство в онлайн-шахматах есть. Когда речь идет о призовых, то всегда найдутся люди, которые захотят забрать их нечестным путем. Это логично. Хочется верить, что это понимание не сильно на меня повлияло, а масштабы не такие критичные, как говорят Владимир Борисович или Фабиано Каруана.

— В целом какое ваше отношение к расследованию Крамника?

— Крамник прав, что платформы должны уделять больше внимания борьбе с читерством. При этом он бьет из автомата по всем. В какого-то попадает верно, в какого-то не попадает. В любом случае Владимир Борисович привлек к этому внимание. Это уже хорошо.

Крамник не только подготовил список мер, которые, по его мнению, если не ликвидируют читерство, то, по крайней мере, существенно его усложнят, а также привел новые статистические данные, которые абсолютно не стыкуются со здравым смыслом.