Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:20

Шувалова — о расследовании Крамника о читерах: «Хорошо, что он привлек к этому внимание»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к онлайн-шахматам и расследовании 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

— Как относитесь к онлайн-шахматам?

— В последнее время я много играю онлайн. В основном на Chess.com, в том числе в призовых турнирах. Например, недавно выиграла турнир I'M Not A GM SCC 2023. Во-первых, это хороший заработок. Многие шахматисты на это живут. Во-вторых, хорошая тренировка. Можно сыграть много партий, наиграть какие-то дебюты, стратегические моменты. Так что отношение положительное.

— Нет ощущения «большого читерства»?

— Честно, до расследования Владимира Крамника я вообще об этом не думала. Сейчас начинаю анализировать ситуацию и понимаю, что, безусловно, читерство в онлайн-шахматах есть. Когда речь идет о призовых, то всегда найдутся люди, которые захотят забрать их нечестным путем. Это логично. Хочется верить, что это понимание не сильно на меня повлияло, а масштабы не такие критичные, как говорят Владимир Борисович или Фабиано Каруана.

— В целом какое ваше отношение к расследованию Крамника?

— Крамник прав, что платформы должны уделять больше внимания борьбе с читерством. При этом он бьет из автомата по всем. В какого-то попадает верно, в какого-то не попадает. В любом случае Владимир Борисович привлек к этому внимание. Это уже хорошо.

Полина Шувалова. «В Индии любители шахмат ведут себя как футбольные фанаты». Интервью Полины Шуваловой

Крамник не только подготовил список мер, которые, по его мнению, если не ликвидируют читерство, то, по крайней мере, существенно его усложнят, а также привел новые статистические данные, которые абсолютно не стыкуются со здравым смыслом.

Шахматы
Владимир Крамник
0
Читайте также
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шувалова считает Горячкину фавориткой турнира претенденток

Шувалова — о Ниманне: «Многие его действия — антиреклама шахмат»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости