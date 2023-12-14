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Сегодня, 14:35

Шувалова — о Ниманне: «Многие его действия — антиреклама шахмат»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» отметила, что выход сериала «Ход королевы» помог популяризировать шахматы.

— Ханс Ниманн постоянно попадает под подозрение о нечестной игре. При этом он один из самых обсуждаемых шахматистов современности. Как думаете, хайп вокруг него повысил популярность шахмат в мире?

— Ниманн, безусловно, хайпанул. Но не сказать, что этим он выставил шахматы в позитивном свете. Все эти шутки про анальные шарики (версия про секс-игрушку, которую можно свободно пронести через металлодетектор и она будет работать, несмотря на заблокированную в зале радиосвязь, широко разошлась по шахматным форумам. — Прим. «СЭ»). Люди, которые не занимаются шахматами, могут подумать, что это правда. С одной стороны, это забавно. С другой, антиреклама.

В любом случае внимание к шахматам, начиная с пандемии, с выхода сериала «Ход королевы» заметно усилилось. Многие стали играть онлайн, следить за турнирами, гроссмейстерами. Меня даже начали узнавать на улице. Раньше такого не было.

— Узнают в Москве?

— Да, в Москве был один случай. Было приятно.

Полина Шувалова. «В Индии любители шахмат ведут себя как футбольные фанаты». Интервью Полины Шуваловой

Шахматы
Ханс Ниманн
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