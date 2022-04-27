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РЕН ТВ: юная участница первенства России по шахматам в Лоо могла погибнуть от укусов собак

Юная участница первенства России по шахматам в Лоо могла погибнуть от укусов собак
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Первенства России по шахматам в Лоо остановлены.
Фото Global Look Press

Детские первенства России по шахматам в микрорайоне Сочи Лоо досрочно прекращены из-за смерти участницы.

По данным РЕН ТВ, 12-летняя девочка погибла от укусов собак. Тело нашли вечером 26 апреля на территории недостроенного дома. По предварительной информации, школьница захотела покормить бродячую собаку с щенками, после чего животное набросилось на девочку.

Первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет проходит в санаторно-курортном комплексе «АкваЛоо». Там же проходят первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийского соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/968365-fshr-dosrochno-prekratila-detskie-pervenstva-rf-iz-za-smerti-uchastnitsy
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