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Сегодня, 16:00

Ободчук и Герасимова выиграли чемпионат мира IPCA

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Гроссмейстер Андрей Ободчук.
Фото Марк Лившиц

В Ашдоде (Израиль) завершился 21-й чемпионат мира IPCA среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнованиях приняли 24 шахматиста.

Набрав семь с половиной очков из девяти, чистое первое место занял российский международный мастер Андрей Ободчук, игравший на турнире под флагом ФИДЕ. На пол-очка отстал международный мастер Станислав Михеев (Сербия). По шесть с половиной очков в активе у гроссмейстера Якова Зильбермана и международного мастера Андрея Гурбанова (оба — Израиль); более высокие дополнительные показатели вывели Зильбермана на третье место.

Лучший результат среди женщин показала российский женский мастер ФИДЕ Светлана Герасимова, также выступавшая под флагом Международной шахматной федерации. В ее активе четыре с половиной очка.

(Этери Кублашвили)

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