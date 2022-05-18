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Сегодня, 15:24

Карякин о дисквалификации Куляка: «Интересно, может быть, он фанат Zорро?»

Карякин заявил, что российский гимнаст Куляк может быть фанатом Зорро
Роман Шишов
Корреспондент
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Сергей Карякин.
Фото Global Look Press

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк дисквалифицирован на один год.

5 марта 20-летний россиянин стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он вышел на награждение с буквой Z на форме.

«Интересно, может быть, он фанат Zорро? Тогда за что дисквалификация?» — написал Сергей Карякин в своем Telegram-канале.

Сегодня, 18 мая, Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала Куляка на год. Также он был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в паралелльных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

Сергей Карякин (шахматы)
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