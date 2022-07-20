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Ян Непомнящий: «Лично для меня решение Карлсена стало большим разочарованием»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский шахматист Ян Непомнящий остался разочарован решением действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче за шахматную корону.

«Лично для меня решение Карлсена стало большим разочарованием. Печальное известие», — цитирует Непомнящего ТАСС со ссылкой на chess24.com.

20 июля норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор 31-летний норвежец защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).

Источник: https://tass.ru/
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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