Смагин объяснил быструю ничью Непомнящего с Накамурой нежеланием рисковать

Российский гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал ничью Яна Непомнящего в партии 12-го тура турнира претендентов против американца Хикару Накамуры.

Партия завершилась на 14-м ходу троекратным повторением ходов.

«Такой расклад был совершенно очевиден. Ян решил не рисковать, потому что полтора очка — это колоссальный отрыв, практически это победа. Что касается Накамуры — чтобы черными рисковать и играть на победу, нужно иметь большой запас сил, который у Накамуры кончился, и фантастические амбиции, которых, видимо, у него тоже нет», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

В акиве Непомнящего 8,5 очков и он лидирует в турнирной таблице. В следующем туре россиянин белыми фигурами сыграет с венгром Рихардом Раппортом. Игра состоится в воскресенье, 3 июля.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель проведет матч с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.