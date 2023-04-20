Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:23

Непомнящий рассказал о своих ошибках в восьмой партии матча с Лижэнем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский шахматист Ян Непомнящий поделился эмоциями от ничьей в восьмой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Не знаю почему, но вдруг я почувствовал себя слишком амбициозным и сделал несколько ужасных ходов, которые чуть не стоили мне игры или половины очка. А потом мне повезло, и появилось несколько хороших шансов спастись», — приводит слова Непомнящего официальный Twitter ФИДЕ.

Во время партии россиянин допустил несколько ошибок, но его соперник не смог ими воспользоваться. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 4,5-3,5.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
В Сеть была слита стратегия Лижэня перед матчем с Непомнящим
«Лижэнь упустил верный шанс сравнять счет. Впереди еще вагон борьбы». Мнение тренера сборной России о матче за шахматную корону
Поткин сравнил восьмую партию Непомнящего с Лижэнем с игрой в покер
Карлсен назвал матч Непомнящего и Лижэня нецензурным словом на вечеринке в своем доме
Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Непомнящий свел вничью восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поткин сравнил восьмую партию Непомнящего с Лижэнем с игрой в покер

В Сеть была слита стратегия Лижэня перед матчем с Непомнящим
Новости
RSS RSS
Все новости