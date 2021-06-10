Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как готовится к матчу за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Подготовка, в принципе, обычная. Нужно самому становиться лучше, изучать что-то новое, изучать соперника, что занимает довольно много времени. Очень сложно здесь изобрести велосипед. С появлением компьютеров все немного упростилось, понятно, что нужно делать. Компьютер играет сильнее всех, и его рекомендации, как правило, стоит принимать во внимание.

Мне кажется, спортивный мандраж возникает непосредственно перед стартом. Вот тогда наступает максимальное волнение. А сейчас идет подготовка, абсолютно рабочий режим. Я этим занимаюсь большую часть жизни — сейчас, возможно, чуть более интенсивно, чем раньше», — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).