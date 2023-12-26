Непомнящий раскритиковал ФИДЕ за привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по поводу личных привилегий норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал Непомнящий на своей странице в Twitter.

33-летний Карлсен после первого дня ЧМ по быстрым шахматам в Самарканде занимает первое место. Он в пяти первых партиях набрал 4,5 очка. Непомнящий находится на 64-й позиции.

26 декабря восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев победил 28-летнего узбека Жахонгира Вахидова в первом раунде турнира в Самарканде.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, всего будет сыграно 13 туров. С 29 по 30 декабря пройдет турнир по блицу.