Боднарук лидирует после завершения второго дня на чемпионате мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук занимает первое место перед завершающим днем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду).

После второго игрового дня 31-летняя россиянка лидирует с 7 очками. Второе место с 6,5 очками делят Хампи Конеру (Индия) и Чжай Мо (Китай).

Еще три россиянки входят в десятку — Александра Горячкина идет шестой, Лея Гарифуллина — седьмой, а девятое место занимает Екатерина Лагно.

Среди мужчин после девяти туров лидируют норвежец Магнус Карлсен, словенец Владимир Федосеев и китаец Юй Янъи — в активе всех троих по 7 очков. Россиянин Даниил Дубов идет восьмым.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.