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Сегодня, 20:41

Боднарук лидирует после завершения второго дня на чемпионате мира по рапиду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская шахматистка Анастасия Боднарук занимает первое место перед завершающим днем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду).

После второго игрового дня 31-летняя россиянка лидирует с 7 очками. Второе место с 6,5 очками делят Хампи Конеру (Индия) и Чжай Мо (Китай).

Еще три россиянки входят в десятку — Александра Горячкина идет шестой, Лея Гарифуллина — седьмой, а девятое место занимает Екатерина Лагно.

Среди мужчин после девяти туров лидируют норвежец Магнус Карлсен, словенец Владимир Федосеев и китаец Юй Янъи — в активе всех троих по 7 очков. Россиянин Даниил Дубов идет восьмым.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Шахматы
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