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Сегодня, 17:23

Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»

Мария Гусева
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в матче за мировую шахматную корону— 2023 против китайца Дин Лижэня.

«У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях, я упустил один или два точных хода, а тай-брейк — всегда лотерея, особенно после 14 партий, — приводит пресс-служба ФИДЕ слова Непомнящего. — Наверное, мой соперник меньше ошибался, вот и все. Надо было во второй партии (в рапид) распоряжаться преимуществом более аккуратно, была отличная позиция. Четвертая партия была сложной, у черных была инициатива, я зевнул ход с4, после этого было трудно перестроиться. Мне казалось, что на связке белые близки были к победе, я не думал, что эту позицию можно было проиграть, но оказалось, что возможно».

Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

После поражения Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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