В Кремле поздравили Дин Лижэня с победой над Непомнящим

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ отреагировал на победу китайца Дин Лижэня над российским гроссмейстером Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7). В воскресенье, 30 апреля Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (2,5-1,5).

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым в истории китайцем, которому удалось завоевать мировую шахматную корону.