Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:25

В Кремле поздравили Дин Лижэня с победой над Непомнящим

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дин Лижэнь (слева) и Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ отреагировал на победу китайца Дин Лижэня над российским гроссмейстером Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7). В воскресенье, 30 апреля Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (2,5-1,5).

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым в истории китайцем, которому удалось завоевать мировую шахматную корону.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230430/pesko-1868865967.html
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
6
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Поткин заявил, что Непомнящий поборется за шахматную корону в третий раз
Городецкий считает, что представление о шахматах у новых зрителей будет достаточно превратное
Городецкий считает, что Дин Лижэню предстоят непростые испытания после победы над Непомнящим
Городецкий: «Непомнящий с достоинством пережил поражение от Карлсена, но с этой бедой справиться будет тяжелее»
Городецкий — о поражении Непомнящего: «Предположу, что никогда такого в истории шахмат не было»
Рязанцев: «У Непомнящего был шанс спасти игру, но нервы у Дин Лижэня оказались крепче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»

Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»
Новости
RSS RSS
Все новости