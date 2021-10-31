Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский шахматист Ян Непомнящий опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует сайт организации. У него 2782 очка.

На четвертое место поднялся армянин Левон Аронян (2782), на второе место поднялся китаец Дин Лижэнь (2799), а американец Фабиано Каруана (2791) опустился на третью позицию.

Возглавляет ретинг норвежец Магнус Карлсен (2855).

Россиянин Александр Грищук поднялся с восьмой на седьмую позицию (2773), Сергей Карякин — 18-й (2743).