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Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

19:06

Российский шахматист Ян Непомнящий опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует сайт организации. У него 2782 очка.

На четвертое место поднялся армянин Левон Аронян (2782), на второе место поднялся китаец Дин Лижэнь (2799), а американец Фабиано Каруана (2791) опустился на третью позицию.

Возглавляет ретинг норвежец Магнус Карлсен (2855).

Россиянин Александр Грищук поднялся с восьмой на седьмую позицию (2773), Сергей Карякин — 18-й (2743).

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Роман Шишов все материалы автора
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