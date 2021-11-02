Дворкович рассказал о последних приготовлениях к проведению матча за звание чемпиона мира

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал об интересе ВИП-гостей к матчу за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Мы сейчас удовлетворяем запросы на ВИП-приглашения, но это будет продолжаться и во время матча, — сказал Дворкович ТАСС. — Об особых гостях мы будем объявлять на наших ресурсах по ходу, но скажу, что это будут и политики, и люди из бизнеса, спорта».

Также глава федерации рассказал об организации матча.

«Сейчас идет последний этап подготовки. 24 ноября состоится открытие, потом пресс-конференция, 26-го будет сыгран первый тур. Сейчас обсуждаются детали церемонии открытия и отдельные организационные моменты, но все принципиальные вопросы уже решены», — добавил Дворкович.

Матч между россиянином Непомнящим и норвежцем Карлсеном за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 25 ноября по 16 декабря.