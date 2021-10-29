Непомнящий прокомментировал выступление Горячкиной на мужском суперфинале чемпионата России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в конце года поспорит за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном, в интервью «СЭ» подвел итоги суперфинала чемпионата России.

Победу в Уфе одержал Никита Витюгов. Единственная женщина, участвовавшая в мужском суперфинале, Александра Горячкина, заняла десятое место из 12, набрав 4,5 очка.

— Мне показалось, что она сыграла существенно ниже своих возможностей, не использовала все шансы, которые ей предоставлялись, а их было достаточно, — сказал «СЭ» Непомнящий. — Возможно, подсознательно она была зажата. Больше думала о том, как бы не ударить в грязь лицом. Если бы Саша действовала более раскрепощенно, то могла бы закончить «в плюсе». Но надо сделать скидку на то, что это был ее первый суперфинал, что всегда является очень стрессовой ситуацией — знаю по своему опыту.