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Сегодня, 13:50

На ChessOpen можно следить за турнирами претендентов в онлайн-режиме

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В канадском Торонто стартовали турниры претендентов. Победитель у мужчин поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Победительница среди женщин получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматам в 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Россию на турнирах представляют Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Следить за турнирами можно на российской шахматной платформе ChessOpen.

Мужской турнир прендентов в режиме онлайн — по этой ссылке. Женский турнир — онлайн.

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