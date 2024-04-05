Поткин отметил, что Непомнящий мог одержать победу в первом туре турнира претендентов

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, объяснил, почему россиянину не удалось обыграть азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в первом туре турнира претендентов.

«Ян построил стратегию классически, и соперник вовремя решил засушить игру и сделать ничью. Видно было, что Абасов уважает Непомнящего и вовремя решил сделать ничью. Уверен: еще бы несколько ходов в этом сложном миттельшпиле, и Ян бы не отпустил соперника, доведя партию до победы. Но Ниджат свернул борьбу», — цитирует Поткина ТАСС.

Ранее Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Абасовым. Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля.